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  4. Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Yeni yıla sevgilisi Guido Senia ile giren Şeyma Subaşı, kızları Melisa'yla fotoğraf paylaşan eski eşi Acun Ilıcalı'nın fotoğrafına kalp emojileri koyarak yorum yaptı. Ilıcalı ise eski eşinin yorumuna bir cevap vermedi.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Acun Ilıcalı ile senelerce birlikte olan ve evlendikten 15 ay sonra tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'yı babasına bırakarak yurt dışında yaşayan sevgilisi Guido Senia'nın yanına gitti. Kızıyla ayrı kalan Subaşı, Acun Ilıcalı'nın kızlarıyla verdiği poza sessiz kalamadı.

ESKİ EŞİNE KALPLİ YORUM YAPTI

Kızlarıyla yeni yılı evlerinde karşılayan Acun Ilıcalı, Intagram hesabından kızları ve yeğenleriyle olan bir fotoğrafını paylaşarak "Yeni yılı karşıladık, 2020 herkese mutluluk getirsin" dedi. Fotoğrafta kızı Melisa'nın gözlerinin kapalı çıktığını gören Subaşı, ise "Melisa'nın gözü kapalı" diyerek üzgün ve kahkaha atan bir emoji koydu. Subaşı'nın yorumuna koyduğu kırmızı kalpler ise dikkatlerden kaçmadı. Ilıcalı ise Subaşı'nın kalpli yorumuna henüz bir cevap vermedi.

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"ACUN ABİYE BİR DAHA DÖNEMEZSİN"

Şeyma Subaşı'nın yorumunu gören yüzlerce sosyal medya kullanıcısı ise Subaşı'ya cevap olarak "Annesinin gözü çok açık" ve "Abla o yol geçti bir daha dönemezsin Acun abiye. Yanlış bir kere yapılır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı

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