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Şeyma Subaşı'dan teknede cesur pozlar!

08.08.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışıp Bodrum'a gelmişti. Teknede tatil yapan Subaşı bir videosunu paylaşarak nasıl poz verdiğini gösterdi.

Şeyma Subaşı'dan teknede cesur pozlar!

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Türkiye'de aldı.

Orman yangınlarının yaşandığı Bodrum'da tatil yapan ve bu süreçte paylaşımları sebebiyle tepki çeken Subaşı kimseyi umursamıyor ve tatilinden paylaşımlara devam ediyor.

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Subaşı son olarak fotoğraf çektirmek için üst üste poz verirken çekilen bir videoyu paylaştı.

Tanga bikinisiyle güzel görünmeye çalışan Subaşı bu anları "Bir fotoğraf olduğunu düşündüğünüzde video çok daha iyi çıkıyor" notuyla paylaştı.

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Şeyma Subaşı
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