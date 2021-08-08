Şeyma Subaşı'dan teknede cesur pozlar!

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı ve dolandırıcılıkla suçlanan Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Türkiye'de aldı.

Orman yangınlarının yaşandığı Bodrum'da tatil yapan ve bu süreçte paylaşımları sebebiyle tepki çeken Subaşı kimseyi umursamıyor ve tatilinden paylaşımlara devam ediyor.

Subaşı son olarak fotoğraf çektirmek için üst üste poz verirken çekilen bir videoyu paylaştı.

Tanga bikinisiyle güzel görünmeye çalışan Subaşı bu anları "Bir fotoğraf olduğunu düşündüğünüzde video çok daha iyi çıkıyor" notuyla paylaştı.



