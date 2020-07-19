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  4. Şeyma Subaşı eleştirilere gardını aldı! 'Ayaklarım….'

Şeyma Subaşı eleştirilere gardını aldı! 'Ayaklarım….'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 14:42 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. İtalyan sevgilisi Gudio Senia’yı ülkesine yolladıktan sonra kızı Melisa ile yaz tatilinin tadını çıkartan Şeyma Subaşı bikinili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Her yaptığı konuşulan Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı bu sefer hakkında yapılacak eleştirileri önceden tahmin ederek cevap verdi.

Şeyma Subaşı eleştirilere gardını aldı! 'Ayaklarım….'

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı Çeşme tatilinden paylaştığı kareler ile bir kez daha en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı. Fotoğraflarının altına İngilizce açıklamalar yazmayı tercih eden Subaşı kızı Melisa ile denizin keyfini çıkarttığı dakikaları Instagram hesabından yayınladı. Subaşı’nın beachte yediği lahmacun ve patates kızartmasının fotoğrafını koyması takipçilerini gülümsetti.

Ayakkabı Numarasını Söyledi

Plajda bikinili bir fotoğrafını paylaşan Subaşı çekim açısı nedeniyle ayaklarının büyük çıktığını düşündü.
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Gelebilecek yorumları tahmin eden Subaşı ayaklarının eleştirilmemesi için numarasını söyledi. Kızı Melisa ile tatil karelerinin altına Subaşı “Bugün ve daha fazlası... Ah bu arada ayaklarım 38 numara” notunu düştü.

Şeyma Subaşı’nın uzun bacakları ve lahmacun yemesi ise sosyal medyanın diline düştü. Subaşı lahmacun partisi ile şarkıcı Alişan'a benzetildi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bi bitmedin cigeri beş para etmez namert
bu kadının her gününün haber olmasına sebep olan acun karakteri ettiğini çekesin...
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