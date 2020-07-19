Şeyma Subaşı eleştirilere gardını aldı! 'Ayaklarım….'

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı Çeşme tatilinden paylaştığı kareler ile bir kez daha en çok konuşulan isimler arasına girmeyi başardı. Fotoğraflarının altına İngilizce açıklamalar yazmayı tercih eden Subaşı kızı Melisa ile denizin keyfini çıkarttığı dakikaları Instagram hesabından yayınladı. Subaşı’nın beachte yediği lahmacun ve patates kızartmasının fotoğrafını koyması takipçilerini gülümsetti.

Ayakkabı Numarasını Söyledi

Plajda bikinili bir fotoğrafını paylaşan Subaşı çekim açısı nedeniyle ayaklarının büyük çıktığını düşündü.



Gelebilecek yorumları tahmin eden Subaşı ayaklarının eleştirilmemesi için numarasını söyledi. Kızı Melisa ile tatil karelerinin altına Subaşı “Bugün ve daha fazlası... Ah bu arada ayaklarım 38 numara” notunu düştü.

Şeyma Subaşı’nın uzun bacakları ve lahmacun yemesi ise sosyal medyanın diline düştü. Subaşı lahmacun partisi ile şarkıcı Alişan'a benzetildi.

