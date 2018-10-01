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Şeyma Subaşı: Emeklerimizin karşılığını alıyoruz

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2018 14:41 | Son Güncelleme

Bebek'te yeni bir kafe açan Şeyma Subaşı, zaman zaman kafesindeki bisikletlerle tura çıkıyor! Subaşı yeni mekanıyla ilgili bakın ne dedi

Şeyma Subaşı: Emeklerimizin karşılığını alıyoruz

Şeyma Subaşı sahibi olduğu Bebek’deki kafeye ait bisikletle sahil turu attı.

Önceki gün bir arkadaşı ile Bebek'ten Aşiyan'a küçük bir bisiklet turu atan Subaşı, açıldığı ilk günden itibaren kapılarında sıra olan yeni işletmesi hakkında gazetecilere konuştu.

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Subaşı “Çok uğraş verdik şükürler olsun ki emeklerimizin karşılığını alıyoruz” dedi.

Acun Ilıcalı da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Şeyma Subaşı'nın kafesi için "Eşimin yeri diye söylemiyorum ama yemekler gerçekten çok güzeldi. Şeyma dünyayı çok gezdi ve gezdiği sürece bütün restoranlara gitti ve yemeklerin tadına baktı. Biz onlara hiçbir zaman masraf gözüyle bakmadık, yatırım gözüyle baktık" demişti.

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Şeyma Subaşı Şeyma Subaşı kafe

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