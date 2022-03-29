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Şeyma Subaşı Hakan Sabancı sorularından rahatsız oldu! Hemen uzaklaştı

29.03.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı Bebek'te Hakan Sabancı ile yakalandı. Aşk iddiaları sorulan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sorulara yanıt vermek istemedi. Rahatsız olan Subaşı sorulardan hızlıca uzaklaştı.

Şeyma Subaşı Hakan Sabancı sorularından rahatsız oldu! Hemen uzaklaştı

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile yakınlandı. Aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikiliden Subaşı, önceki akşam Bebek Otel çıkışı objektiflere yansıdı. Mekanda da Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı'na, basın mensupları "Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Mekanın restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?" gibi sorular yöneltti.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalandı! &quot;Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari&quot;Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalandı! "Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari"

Kendisine yöneltilen cevap vermeden hızlı adımlarla aracına binen 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ise oradan uzaklaştı.

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Şeyma Subaşı
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