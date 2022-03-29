Şeyma Subaşı Hakan Sabancı sorularından rahatsız oldu! Hemen uzaklaştı

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrılan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile yakınlandı. Aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikiliden Subaşı, önceki akşam Bebek Otel çıkışı objektiflere yansıdı. Mekanda da Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı'na, basın mensupları "Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Mekanın restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?" gibi sorular yöneltti.

Kendisine yöneltilen cevap vermeden hızlı adımlarla aracına binen 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ise oradan uzaklaştı.

