Şeyma Subaşı Ilıcalı Mardin’de! Olay pozlar

Her zaman farklı tarzıyla sosyal medyada beğeni rekoru kıran Şeyma Subaşı, şimdi de Mardin'de boy gösterdi.

Şeyma Subaşı, Bestyle Dergisi’nin yeni sayısı için Mardin’de poz verdi.

Uluslararası festivallerde farklı kıyafetleri ve kombinleriyle sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Subaşı, bu kez kırmızı elbisesi ve yüzündeki peçesiyle çarpıcı pozlar verdi.

Be Style, Subaşı'nı kapağa taşıdığını şu açıklamayla duyurdu:

"Masal prenseslerinden çok daha güzel… Kendi masalını tüm içtenliği, samimiyeti ve aşkı ile yaratan, enerjisi yüksek, hareketli, neşeli, candan, tanıyınca hemen seveceğiniz genç bir kadın. Etrafına pozitif ışık saçıyor, başının üzerinde ışık huzmeleri var, o derece etkileyici. Yakından tanıyınca doğallığına hayran kaldığımız Şeyma Subaşı Ilıcalı, Temmuz sayımızın kapak konuğu!"



