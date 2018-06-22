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Şeyma Subaşı işinin başında!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 09:26 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, önceki gün Bebek'te açmaya hazırlandığı kafenin inşaatını teftiş etti.

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı önceki gün Bebek’te açmaya hazırlandığı kafenin inşaatını teftiş etti.

Ustalarla birebir görüşen Subaşı, “Ağustosta kendi aramızda bir açılış yapacağız. Eylül’de de büyük açılış olacak. Bir an önce açılsın ve işimin başında olmak istiyorum” dedi.

“BENDE KOMPLEKS YOK”

Sosyal medyada sık sık capsleri yapılan Subaşı, konuyla alakalı; “Yapılan capslere çok gülüyorum. Türk insanı çok yaratıcı ve komik. Bende kompleks yok. Kendiyle dalga geçen bir insanım” dedi. Aynı zamanda eşi Ilıcalı ve kendisinin seyahatlerden dolayı vakit geçirip geçiremedikleri sorulunca, “Çeşme’de hem babalar gününü hem de bayramı kutladık. Acun da işi dolayısıyla çok fazla seyahat ediyor. İşinin dışındaki zamanlarda da her zaman bize vakit ayırıyor. Kaliteli zaman geçiriyoruz” cevabını verdi.

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“ACUN’A SÖYLESEM OLUR”

Öte yandan bir hayli takipçisi olan Şubaşı, “İlerde televizyon programı yapmak ister misiniz?” sorusuna karşısında da; “Çok fazla kamera karşısında konuşmayı becerebilen bir insan değilim. Televizyonda da konuşamam herhalde. Bu zamana kadar öyle bir isteğim olmadı. Acun’a söylesem, zorlasam olur ama hiç öyle bir durum olmadı” ifadelerini kullandı.

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