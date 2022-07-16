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Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın yıllar önce 'Pretty Woman' filminde giydiği elbiseyi giydi

16.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımları ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, Bodrum tatilinde Julia Roberts'ın yıllar önce rol aldığı 'Özel Bir Kadın' filmindeki elbisesini giydi. Elbisesiyle poz veren Subaşı, paylaşımına 'Pretty Woman' şarkısını ekleyip kendini 'özel kadın' ilan etti.

Şeyma Subaşı Julia Roberts'ın yıllar önce 'Pretty Woman' filminde giydiği elbiseyi giydi

Son günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı dedikoduları dolaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bodrum'da tatil yapan, 1990 yılındaki 'Özel Bir Kadın' (Pretty Woman) filminde Julia Roberts'ın giydiği elbiseyi tercih etti.

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KENDİNİ ÖZEL KADIN İLAN ETTİ

Takvim'de yer alan habere göre; Şeyma Subaşı'nın yaklaşık 4 bin TL'lik kıyafetiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımına filmin meşhur "Pretty Woman" müziğini ekleyerek adeta kendini özel kadın olarak ilan etti.

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Anahtar Kelimeler:
Julia Roberts Şeyma Subaşı
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