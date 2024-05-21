MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şeyma Subaşı market sepetini koluna takıp sokakta turladı! 'Ibiza sezonu açıldı'

Şeyma Subaşı market sepetini koluna takıp sokakta turladı! 'Ibiza sezonu açıldı'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.05.2024 13:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi ile yaptığı evlilikle uzun süre gündemde kalmıştı. Mohammed Alsaloussi ile sadece 4 ay evli kalan Subaşı'nın adı boşanmanın ardından birçok isimle anıldı. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Subaşı şimdi de market sepetini koluna takıp sokakta turladı. O anlar kısa sürede gündem oldu...

Şeyma Subaşı market sepetini koluna takıp sokakta turladı! 'Ibiza sezonu açıldı'

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

MARKET SEPETİNİ KOLUNA TAKIP GEZDİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla yine olay oldu. Kırmızı mini elbisesiyle sokağa çıkan Subaşı market sepetini koluna takıp defalarca turladı.

şeyma 1

Ünlü ismin 'Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna' notu ile paylaştığı gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

şeyma 2

YORUM YAĞDI

Subaşı'na; 'Kim ne dersin ayrı bir aurası var', 'Bu hareketler yakışmadı', 'Ibiza sezonu açıldı' gibi yorumlar yapıldı.

şeyma 3

İlginizi Çekebilir

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

 Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

 Adidas fırsatlarını yakalayın, konforu yaşayın! Çok satan modeller burada

Adidas fırsatlarını yakalayın, konforu yaşayın! Çok satan modeller burada

 Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet indirimleri devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet indirimleri devam ediyor

 Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!

Gerçek ihtiyaç olduğuna aldıktan sonra emin oldum!

 Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! Tişörtlerde 500 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! Tişörtlerde 500 TL altı fiyatlar

 Çok satanlarda birinci! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz...

Çok satanlarda birinci! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz...

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekranlar dönmeyecek! Açıklaması şaşırttıEkranlar dönmeyecek! Açıklaması şaşırttı
Sarmaş dolaş yakalandılar! "Sıla da..."Sarmaş dolaş yakalandılar! "Sıla da..."
Soluğu Cannes'da aldı! Yine gündem olduSoluğu Cannes'da aldı! Yine gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
En Çok Okunan Haberler
Borsa İstanbul’da baş döndüren rekor: Yeni hedef 20.000 puan!

Borsa İstanbul’da baş döndüren rekor: Yeni hedef 20.000 puan!

Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Roma gezisi tartışması devam ediyor! Erdoğan da eleştirmişti: İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet görüntüleri! Acı haber bugün geldi

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşet görüntüleri! Acı haber bugün geldi

Koç Grubu, Yapı Kredi Bankası'nı satıyor mu?

Koç Grubu, Yapı Kredi Bankası'nı satıyor mu?

Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Fatih Altaylı Ali Koç'a ateş püskürdü! "Lig bittikten sonra haddini bildireceğim" dedi ve...

Mini elbisesiyle market önü pozu olay oldu

Mini elbisesiyle market önü pozu olay oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Teknoloji tutkunlarını sevindirecek haber: Apple indirimleri başladı!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

Columbia marka ayakkabılar, ceketler, tişörtler indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.