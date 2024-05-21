Şeyma Subaşı market sepetini koluna takıp sokakta turladı! 'Ibiza sezonu açıldı'

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

MARKET SEPETİNİ KOLUNA TAKIP GEZDİ

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla yine olay oldu. Kırmızı mini elbisesiyle sokağa çıkan Subaşı market sepetini koluna takıp defalarca turladı.

Ünlü ismin 'Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna' notu ile paylaştığı gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

YORUM YAĞDI

Subaşı'na; 'Kim ne dersin ayrı bir aurası var', 'Bu hareketler yakışmadı', 'Ibiza sezonu açıldı' gibi yorumlar yapıldı.