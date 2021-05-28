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Şeyma Subaşı'na yorum yağdı! "Hamile gibisin"

28.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı, dedikoduları alevlendirdi. Subaşı'nın pozlarını gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı aynı yorumu yaptı.

Şeyma Subaşı'na yorum yağdı! "Hamile gibisin"

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor. Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.

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Subaşı'nın evlilik hazırlığı ve son görüntüsü hamilelik iddialarını da alevlendirmişti.

Ekran Alıntısı

Mohammed Alsaloussi ile tatilin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, İspanya'nın Ibiza adasında çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

ELİYLE KARNINI GİZLEDİ

Magazin gündeminden düşmeyen 30 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, Kanlı Ay Tutulması paylaşımında, her pozunda eliyle karnını gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Şeyma Subaşı'nın takipçileri; "Hamile sanırım", "Bebek göründü", "Göbek çıkmış", "Hamile gibi", "Kesin hamile", "Kilo da almış", "Hamile, el sürekli göbekte" şeklinde yorumlar yaptı.

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Şeyma Subaşı
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döviz girişi için önemli. artık gelin ihracına başkadık

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