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Şeyma Subaşı'ndan ramazan paylaşımı: "Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 10:36
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Her paylaşımı gündem olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı bu kez sosyal medya hesabından Ramazan ayı ile ilgili paylaşım yaptı. Subaşı, "Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'ndan ramazan paylaşımı: "Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim"

3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Cesur pozları ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bu kez yaptığı Ramazan paylaşımıyla gündeme geldi.

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Şubaşı, 2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden Ramazan'la ilgili bir paylaşım yaptı. Subaşı, paylaşımında şunları ifade etti:

"Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım."

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Şeyma Subaşı sosyal medya Acun Ilıcalı
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