Şeyma Subaşı'ndan ramazan paylaşımı: "Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim"

3 Mayıs 2023 tarihinde Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturan 29 Eylül'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Cesur pozları ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı bu kez yaptığı Ramazan paylaşımıyla gündeme geldi.

Şubaşı, 2.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden Ramazan'la ilgili bir paylaşım yaptı. Subaşı, paylaşımında şunları ifade etti:

"Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım."







