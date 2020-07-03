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Şeyma Subaşı'ndan yeni yaş paylaşımı! 'Dün gece inanılmazdı!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden kızı Melisa ile çekilmiş pozlarını paylaştı ve bu fotoğraf üzerinden yeni yaşını kutladı.

Şeyma Subaşı'ndan yeni yaş paylaşımı! 'Dün gece inanılmazdı!'

Şeyma Subaşı, dün akşam 30 yaşına girdi, doğum günü kutlaması için "Her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi" yorumunda bulundu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle arkadaşları arasında yaptığı bir parti ile yeni yaşını kutlayan sosyal medya fenomeni, yeni yaşına dair dikkat çekici satırlar paylaştı. Subaşı süper mini elbisesiyle verdiği pozları şu yorumla paylaştı:
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"Kimse bana 30’larda kendimi çok iyi hissedeceğimi söylemedi! Ve en iyi yanı, ben 30 yaşındayım ve ikizim gibi çok güzel bir kızım var! Keşke 30'uncu yaş günümü dünyanın her yerinden tüm arkadaşlarımla kutlayabilseydim.
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Dün gece inanılmazdı! (Sanırım her zamanki gibi biraz fazla eğlenceliydi.) Umarım yeni yaşım hayatım için bu kadar değerli anlar getirir. Bana mutlu yıllar!"

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Subaşı kısa süre önce Acun Ilıcalı'nın doğum günü için bir paylaşım yapmıştı. Herkes Acun'un da paylaşıp yapıp yapmayacağını bekliyordu ama Acun Ilıcalı sosyal medyadan bir paylaşım yapmamayı tercih etti.


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