Şeyma Subaşı’nın ağzını bıçak açmadı

Şeyma Subaşı, önceki gün İtalyan sevgilisi Guido Senia ile birlikte Kuruçesme’de görüntülendi. Dört günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle bol bol alış veriş yapan ikili, kendilerini çeken muhabirleri görünce, arabasını girişe yanaştırdı.

EHLİYET SORUSU DA CEVAPLANMADI

Elindeki poşetleri arabasının bagajına koyan Subaşı, gazetecilerin geçtiğimiz günlerde Demet Akalın ile girdiği yemek polemiği sorusuna? Subaşı, ” Teşekkür ederim”diyerek aracına bindi. Aracın direksiyon başına geçen sevgilisi Senia’n ın ehliyeti var mi? Sorusuna Subaşı, sessiz kaldı ve hızla uzaklaştılar. (Sözcü)



