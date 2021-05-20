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Şeyma Subaşı'nın büyük değişimi: "Nefes kesici bir deneyim..."

20.05.2021 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, hareketli hayatı ve sürekli partilemesiyle tanınıyor. Ama bu yaz büyük bir değişim geçirmiş gibi görünüyor.

Şeyma Subaşı'nın büyük değişimi: "Nefes kesici bir deneyim..."

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşk sayesinde tanındı. Çift boşandıktan sonra da Şeyma Subaşı sosyal medya fenomeni olarak yoluna devam etti. Ara ara kitap çıkarma, işletmecilik ve modacılık gibi işler denese de hiçbirinde sosyal medyada gösterdiği başarıyı gösteremedi. Yıllardır partiden partiye koşan Şeyma Subaşı, bu paylaşımları sayesinde büyük bir takipçi kitlesi edindi. Ama "peri masalı" dediği yeni aşkıyla birlikte bu konuda da büyük bir değişim geçirmiş gibi görünüyor. En sevdiği partileme mekanı İbiza bile artık onun gözüne bambaşka görünüyor.

Partilemekten bıktı

Şeyma Subaşı Meedo

Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile evlilik hazırlığı yapan ve hamile olduğu söylenen Şeyma Subaşı, yazı yine İbiza'da geçirecek. Sevgilisiyle birlikte muhteşem bir eve yerleşen ünlü isim, düğünün de burada olacağını paylaştı. Paylaşımlarında artık pek göremediğimiz şey ise İbiza'nın meşhur partileri.

Şeyma Subaşı

Son paylaşımıyla bu duruma dikkat çeken Şeyma Subaşı, "Bu sene İbiza'da bambaşka deneyimler yaşıyorum. Bu adanın vaat ettikleri partilerden çok daha fazlası. İbiza'yı olduğu gibi görebilmek nefes kesici." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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