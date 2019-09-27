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Şeyma Subaşı'nın deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Uzunca bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından iddialı bir paylaşım yaptı. Subaşı deprem sonrası mini elbiseli pozunu paylaşınca tepki çekti.

Şeyma Subaşı'nın deprem sonrası yaptığı paylaşıma eleştiri yağdı

Dün İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem tüm vatandaşları tedirgin etti. Depremi hisseden binlerce insan korku dolu anlarını sosyal medya hesaplarından yayınlarken en tepki çeken paylaşım Şeyma Subaşı'dan geldi.

Şiddetli şekilde hissedilen deprem sonrasında yaşanan sarsıntılar vatandaşın yüreğini ağzına getirirken Şeyma Subaşı, Instagram hesabından mini elbiseli pozunu paylaştı.

Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi de takipçilerini kızdırdı.

BORNOZLA POZ VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabı Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, dün sabah saatlerinde de Paris'te kaldığı lüks otelin balkonunda verdiği pozu paylaştı. Subaşı'nın bornozla poz verdiği fotoğrafa beğeni yağdı.

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