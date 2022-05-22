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Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi yeni aşka yelken açtı! Eden Polani'nin pozları olay

22.05.2022 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı olan Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile anılıyordu. Karşı cepheden ise sürekli göndermeli mesajlar geliyordu. Eski aşık Meedo da iddialara göre yeni bir aşka yelken açtı. Mohammed Alsaloussi'nin sevgilisi olduğu iddia edilen güzel model Eden Polani cesur pozlarıyla dikkat çekti.

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi yeni aşka yelken açtı! Eden Polani'nin pozları olay

Geçtiğimiz günlerde Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nı kıskandırmak istediği düşünülen Meedo, Serenay Sarıkaya'yı beğenmesiyle olay olmuştu.Ş eyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çeken Mısırlı Mohammed Alsaloussi iddialara göre yeni aşka yelken açtı.

İddialara göre Mohammed Alsaloussi genç bir modelle birlikte. Eden Polani adındaki güzel modelle görüntüleri ortaya çıkan Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisini görenler "Bir içim su" yorumunda bulundu.

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Polani, güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. model Eden Polani'nin pozlarını görenler "Şeyma bunu kıskanır", "Şeyma'dan güzel", "Kız başka bir dünyadan" yorumları yaptı.

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Mohammed Alsaloussi ve Eden Polani şu sıralar Miami'de arkadaşlarıyla tatil yapıyor.

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Şeyma Subaşı
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