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Şeyma Subaşı'nın göbeği sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

İtalyan sevgilisi Guido Senia ile tatile doymayan Şeyma Subaşı bir davete katıldı. Şeyma Subaşı'nın son görüntüsü sosyal medyada göbeği "Göbek mi bebek mi?" sorusunu sordurdu.

Şeyma Subaşı'nın göbeği sosyal medyada gündem oldu

Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Önceki gün sevgilisiyle bir davete katılan Subaşı'nın göbeği kafaları karıştırdı.

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Giydiği elbisede göbeği çıkan Şeyma Subaşı'nı görenler, "Bebek mi, göbek mi?" sorularını sormaya başladı. Subaşı'nın sosyal medyada paylaşılan o fotoğrafının altına 'hamile mi', 'pizza göbeğidir' ve benzeri çok sayıda yorum geldi.

Subaşı ise hamile olup olmadığına dair çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı var.

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