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Şeyma Subaşı'nın kızının mayosunun fiyatı olay oldu

25.04.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks hayatıyla gündemde olan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın mayosunun fiyatı olay oldu.

Şeyma Subaşı'nın kızının mayosunun fiyatı olay oldu

Mısırlı bir şeyhin oğlu olan iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı lüks tatilleriyle dikkat çekiyor. Son olarak özel jet bulamadıkları için bir yolcu uçağının tüm koltuklarını boş şekilde kiralayan Subaşı ve sevgilisi gündemden düşmüyor.

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Uzun süredir Bali'de kızı ve sevgilisiyle tatil yapan Subaşı yaptığı paylaşımlarla olay oluyor. Subaşı'nın kızı Melisa'nın giydiği bir mayonun fiyatı da gündeme geldi. Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'nın mayosunun 2 bin TL olduğunu duyanlar şoke oldu.

Ekran Alıntısı

Sosyal medyada Subaşı'na yine eleştiri yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı
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