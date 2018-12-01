Şeyma Subaşı o fotoğrafını kaldırdı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa’da dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ani bir kararla boşanmışlardı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral’ın arabasıyla yanına gelmesi anını takipçileriyle paylaşmıştı.

FOTOĞRAFI KALDIRDI

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya sayfasından eski Survivor yarışmacısıyla beraber paylaşım yaptı. Ancak Subaşı ne olduysa paylaşımını hemen kaldırdı.

“ACUN ILICALI’YA MESAJ GÖNDERMİŞ”

Instagram hesabının hikaye bölümünden eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral birlikte paylaşım yaparak, paylaşıma İngilizce olarak “Ben kıskancım” notunu eklemişti. Subaşı’nın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmamıştı. Subaşı’nın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, “Resmen Acun Ilıcalı’ya mesaj göndermiş. Ben hayatımı yaşıyorum diye” yorumunu yapmıştı. Başka bir takipçisi ise, “Bu adam ABD’de ünlülerle takılan bir manken dikkatli ol Şeyma’cım” yorumunu yapmıştı.



