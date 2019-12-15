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Şeyma Subaşı o sözleriyle takipçilerini çileden çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:08 | Son Güncelleme

Youtube kanalında yayınladığı videoda özel hayatıyla ilgili konuşan bulunan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile ilgili "Evli bir adamdan hamile kaldığım için ben de ünlü oldum" sözleriyle dikkat çekti. Subaşı bu sözleriyle sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.

Şeyma Subaşı, yeni kazanç sağlamak amacıyla açtığı YouTube kanalında namaz ve Acun Ilıcalı itiraflarıyla gündem olmuştu. Kanalında özel hayatına dair soruları cevaplayan Şeyma Subaşı'nın videosunda yine Acun Ilıcalı ile ilgili yorumu Instagram kullacılarının tepkisini çekti.

"EVLİ ADAMDAN HAMİLE KALDIĞIM İÇİNÜNLÜ OLDUM"

Takipçilerinden gelen sorular üzerine tekrar kamera karşısına geçen Şeyma Subaşı, Melisa'ya hamile olduğu dönemlerde neler yaşadığını anlattı. Subaşı "Evli bir adamdan hamile kaldığım için, çok ünlü bir insandan dolayı olduğu için ve ben de öyle olmaya başladığım için tabii ki de merak edilen kadın, kız haline geldim. Ben de ünlü olmaya başladım." sözleriyle başladığı açıklamasına "Ünlüler dünyasına girdim" derken gülmesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

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"BUNU KENDİNE YAKIŞTIRMASI NE KÖTÜ"

Şeyma'nın açıklamalarından sonra sosyal medya kullanıcıları, Instagram'dan Subaşı'na ateş püskürdü. Çoğu kullanıcı "Bir kadının kendine bunu yakıştırması ne kötü, rezalet diz boyu maharetmiş gibi de anlatıyor evli adamdan hamile kalmış" sözleriyle tepki gösterdi. Subaşı'ya 'metres deyince kızdın' gibi yorumlar da geldi.

"DOĞUMUMU MİAMİ'DE YAPTIM"

Subaşı açıklamasının devamında "Dışarıya çıkamaz hale geldim İstanbul'da doğal olarak. İnsanlar benim fotoğrafımı çekmeye çalışıp karnım ne durumda diye merak ettiler. Ben Acun'la konuştum, Miami'ye gitmek istedim. Doğumumu orada yaptım" diyerek sözlerini noktaladı.

Hamileliği boyunca yalnız kaldığını söyleyen Şeyma Subaşı o sırada Allah'a sığındığını söyledi.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
hiç utanmıyorda hala reklam peşimde. hadi bir kampanya başlatalım. instagramda takip eden herkes takibi bıraksın kimse ilgilenmesin bakalım nasıl aç kalacak sokaklarda. şimdi böyle hava yapıyor. sizlerden ricam izlemeyin takip etmeyin
ne kadar para göz olduğunu itiraf ediyor para için şöhret için kendini satmis
bile bile evli bir kişiden hamile kalana kaba tabirle ne denir ?ben değilde sen kendin söyleyiver.!!!!!!
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