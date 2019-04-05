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Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile fotoğrafını paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.04.2019 21:39 | Son Güncelleme

Şeyma Subaşı, İstanbul'a gelen İtalyan sevgilisi Guido Senia ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia ile fotoğrafını paylaştı!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle görüşmek için sürekli yurtdışına seyahat ediyordu. Fakat geçtiğimiz Senia, Subaşı'nı görmek için İstanbul'a geldi. Birlikte İstanbul'u gezen aşıklardan ilk kez yan yana görüntülendi. Sonrasında ise ünlü çiftten ilk paylaşımlar geldi.

Sevgilisi Guido Senia ile İstanbul turu yapan Şeyma Subaşı, Ayasofya ilk defa sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

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Aynı sıralarda da bu defa Guido Senia başka bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

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Subaşı'nın paylaşımına kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Guido Senia Şeyma Subaşı

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