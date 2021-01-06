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Şeyma Subaşı yabancı sevgili tutkusundan vazgeçmiyor

06.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yaz aşk yaşadığı Guido Senia ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, zaman kaybetmeden yeni bir sevgili buldu. Subaşı, sevgilisiyle birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından "Lütfen nazar olmasın" isteğiyle paylaştı.

Instagram hesabından yayınladığı karelerle adından söz ettiren Şeyma Subaşı, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda Guido Senia ile yollarını ayıran Subaşı, çok zaman kaybettirmeden yeni bir sevgili buldu. Sevgilisi ile sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşan Subaşı, sevgilisinin yüzünü ise gizledi. Şeyma Subaşı, birbirlerine sarılırken çekilen bu kareyi "Lütfen nazar olmasın. Şeyma'nın masalı" notuyla paylaştı. Subaşı'nın geçtiğimiz aylarda Mısırlı yatırımcı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim?Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! Şeyma Subaşı'nın sevgilisi kim?

Öte yandan Şeyma Subaşı ve arkadaşlarının 30 Ekim'de meydana gelen İzmir'deki deprem felaketinin acısı ve korona virüs endişesine rağmen Cadılar Bayramı’nı kutlaması ise tepkilere neden olmuştu. Diğer taraftan sosyal medya hesabından lüks teknesini ve arkadaşlarını paylaşan Subaşı’nın tatil yapmaya devam ettiği görüldü.

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