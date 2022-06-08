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Şeyma Subaşı yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki"

08.06.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıktan sonra adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. İç çamaşırıyla kamera karşısına geçen ünlü ismin paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimisi paylaşımı beğenirken kimisi eleştirdi.

Şeyma Subaşı yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki"

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtı veren Subaşı, sosyal medya hesabında evlilik hazırlıkları yaptığı açıklamayla Mohammed Alsaloussi'yle ayrıldığını duyurmuştu.

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Ayrılığın ardından adı Hakan Sabancı ile anılan ünlü isim, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Fenomen ismin iç çamaşırlı paylaşımı, Instagram'da hızla gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

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Şeyma Subaşı
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