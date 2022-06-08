Şeyma Subaşı yine gündemde! "Don sütyenle de çıkılmaz ki"

Şeyma Subaşı, İtalyan DJ Guido Senia ile ayrıldıktan sonra Mohammed Alsaloussi'yle yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtı veren Subaşı, sosyal medya hesabında evlilik hazırlıkları yaptığı açıklamayla Mohammed Alsaloussi'yle ayrıldığını duyurmuştu.

Ayrılığın ardından adı Hakan Sabancı ile anılan ünlü isim, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı. Subaşı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Subaşı, iç çamaşırıyla verdiği bir pozu Instagrma hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Fenomen ismin iç çamaşırlı paylaşımı, Instagram'da hızla gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.



