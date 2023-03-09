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Seyran ile Ferit'in yatak sahnesi olay olmuştu! Yalı Çapkını'nda seyirciye ters köşe

09.03.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in yatak sahnesi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Diziden beklenen yeni fragman geldi. İzleyicilere adeta ters köşe yaşatan Yalı Çapkını'nda yine yer yerinden oynayacak.

Seyran ile Ferit'in yatak sahnesi olay olmuştu! Yalı Çapkını'nda seyirciye ters köşe

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramaza Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde sular durulmuyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını'nda beklenen yeni fragman geldi. Seyran ve Ferit'in olay yaratan yatak sahnesinde adeta izleyiciye ters köşe yaşatılacak.

Oyuncu kadrosunda Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi ile takip ediliyor.

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'GERÇEK DEĞİL BUNLAR'

Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Ferit ve Seyran’ın yatak sahnesi olay yaratmıştı. İklinin ilk kez birlikte olması çok konuşulmuştu. Ancak yeni bölüm fragmanında izleyicileri şaşırtacak olaylar ekrana gelecek.

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Seyran, Ferit’e güvenmediğini söylüyor ve 'Ferit dur, hayır. Gerçek değil bunlar' diyerek kendini geri çekiyor.

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'O HERKESİ SEVEBİLİR'

Yeni bölüm fragmanı ise; Seyran'ın Suna'ya söylediği'O herkesi sevebilir. Hiçbir zaman güvenemeyeceğin biriyle bir ömür geçirmek ister misin?' sözleri damga vurdu.

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