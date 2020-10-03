Sezen Aksu'dan sürpriz şarkı

Yeni şarkılarını dinleyicilerine yönelik mesajlarla yayınlayan Sezen Aksu, ‘Kendimce’nin klibini de YouTube’da yine mesajla paylaştı.
Bir süre ara verdikten sonra ‘Demo 2’ albümü şarkılarına devam ediyoruz. Şarkımızın adı: Kendimce.
Mustafa Ceceli’nin ilk albümünde söylediği, çok öne çıkmamış ama benim sevdiklerimden biri bu.
Fazla da bir şey yok anlatılacak, diyeceğimi demişim zaten. Daha fazlası ‘İzahlı Matematik, Nimet Çalapal’' olur artık.
Anlatacak bir sürü komik hikayem var aslında. Lâkin, mâlum tatsız zamanlardayız. ‘Bir ooof çeksem karşıki dağlar yıkılır’ türküsü misâli.
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