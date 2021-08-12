Sezgin Baran Korkmaz hakkında beklenen dosya mahkemeye ulaştı

Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili ilk iade dosyası Türkiye’den gönderilmişti. Korkmaz’a yöneltilen suçlamaların ve delillerin yer aldığı kapsamlı dosya da ABD tarafından gönderildi. Böylece Korkmaz’ın iadesiyle ilgili karar verilmesi için her iki ülkeden beklenen dosyalar mahkemeye ulaşmış oldu.

DURUŞMA 22 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Korkmaz’la ilgili Wels Mahkemesi’ndeki iade süreci “kaçma, delilleri karartma ve suç işleme” gerekçeleriyle tutuklu olarak sürdürülüyor. Korkmaz’ın avukatları mahkemenin 5 Temmuz’da verdiği tutukluluk kararına karşı itiraz başvurusu yaptı. Bu nedenle 5 Ağustos’ta yapılması planlanan duruşma 22 Eylül’e ertelendi. Tutukluluğa karşı yapılan itirazın sonuçlanması için dosya üst mahkemeye gönderildi. Tutuklulukla ilgili itirazın sonuçlanması sonrası, Wels Mahkemesi Korkmaz’la ilgili ABD ve Türkiye’den gönderilen kapsamlı dosyaları inceleyerek, talepleri değerlendirecek.

TÜRKİYE'YE İADESİNİ TALEP ETMİŞTİ

Korkmaz önce tahliye edilmesini ardından Türkiye’ye iade edilmeyi talep etmişti.

Kaynak: DHA

