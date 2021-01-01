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  4. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

01.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı

SBK Holding A.Ş. sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştı. 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlendi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sezgin Baran Korkmaz'ın karısı ile 5 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına gittiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Korkmaz, eşiyle güvenlik noktasından geçiyor. Korkmaz daha sonra eşiyle birlikte havalimanının içerisine doğru yöneliyor.

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Kaynak: DHA

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