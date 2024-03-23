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    4. Sherlock Holmes'in yıldızı Benedict Cumberbatch'ın yeni dizisi Eric'in afişi paylaşıldı! Beğeni topladı

    Sherlock Holmes'in yıldızı Benedict Cumberbatch'ın yeni dizisi Eric'in afişi paylaşıldı! Beğeni topladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 14:33
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    Benedict Cumberbatch'in yeni dizisi Eric'in yeni afişi paylaşıldı. Netflix'te yayınlanması için geri sayımın başladığı dizinin afişi ünlü oyuncunun hayranları tarafından beğenildi. Dizinin 30 Mayıs'ta gösterime girmesi bekleniyor.

    Abi Morgan'ın yaratıcılığını üstlendiği 'Eric' dizisinin başrolünü Benedict Cumberbatch üstleniyor. Aynı zamanda dizinin oyuncu kadrosunda Gaby Hoffman, McKinley Belcher III, Dan Fogler, Phoebe Nicholls, Clarke Peters, Ivan Howe, David Denman, Bamar Kane, Adepero Odyue, Alexis Molnar ve Roberta Colindrez gibi isimler yer alıyor.

    ERİC DİZİSİNİN KONUSU

    AFİŞ

    "Eric", bir kuklacı ve çocuk televizyonu yaratıcısı olan Vincent'ın hikayesini anlatıyor. Vincent, oğlu Edgar'ın okula gitmek için evden ayrıldığı bir sabah kaybolması üzerine derin bir çaresizlik içine düşer. Edgar'ı bulmak için mücadele ederken, Vincent umutsuzca oğlunun çizdiği mavi canavar kuklası Eric'e tutunur. Vincent, Eric'i televizyona çıkararak oğlunu geri getirebileceğine inanır. Ancak bu süreçte, Vincent'ın davranışları giderek daha yıkıcı hale gelir ve ailesiyle, iş arkadaşlarıyla ve dedektiflerle ilişkileri zorlanır. Eric, Vincent'ın tek müttefiki ve gerçeklikten kopuşunun bir yansıması haline gelir.

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