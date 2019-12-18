ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - ShiftDelete.Net kurucusu ve teknoloji yazarı Hakkı Alkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Alkan ve eşi Seda Alkan 9 aylık oğulları Emir ile birlikte AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

"Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Alkan, "Türkiye'nin en büyük ithalatı enerji alanında, bu yüzden bu gemiden gelecek güzel haberlerin Türkiye için önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir görüşmemizde sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Yavuz Gemisi ile ilgili anlattıklarından çok etkilenmiştim. Bu sebeple tercihimi bu fotoğraftan yana kullanıyorum." diye konuştu.

Hakkı Alkan, "yaşam" kategorisinde, Şebnem Coşkun'un "Yüzen Bebekler" adlı fotoğrafını beğenerek, şunları söyledi:

"Bu fotoğraf bana sanki tarihten gelen bir rönesans tablosu gibi geldi. Sevimli bir çocuğun rengarenk elbiseyle su altında çekilmiş çok hoş bir fotoğrafı olmuş. Açıkçası bizi çok etkilediği için bunu tercih ediyoruz."

"Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8.'si düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çekilen "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğrafını oylayan Alkan, "Çok başarılı bir kare, mücadelenin yoğun olduğu etkileyici bir an yakalanmış." ifadelerini kullandı.

