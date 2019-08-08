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Show TV'nin iddialı dizisi Aşk Ağlatır'ın çekimleri başladı! Aşk Ağlatır oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 08.08.2019 22:27 | Son Güncelleme

Yeni sezonda Show TV’de yayınlanacak, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan Aşk Ağlatır’ın başrollerini paylaşan Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan ekranların yeni çifti olmaya hazırlanıyor.

Show TV'nin iddialı dizisi Aşk Ağlatır'ın çekimleri başladı! Aşk Ağlatır oyuncuları kimler?

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin ekrana geleceği dizinin çekimleri geçtiğimiz hafta Susurluk’ta başladı.

Deniz Can Aktaş Hafsanur Sancaktutan (2)

Enerjileri ile dikkat çeken Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan’ın setten gelen fotoğrafları büyük beğeni topladı. Genç çiftin ayçiçeği tarlalarında gerçekleşen çekimlerdeki uyumu renkli görüntülere sahne oldu. İkili yeni sezonun favori çifti olmaya aday görünüyor.

Deniz Can Aktaş Hafsanur Sancaktutan (3)

Yeni sezonun iddialı işlerinden biri olan dizide Deniz Can Aktaş çalışmak için İstanbul’a gelmek zorunda kalan “Yusuf” karakterini canlandırırken Hafsanur Sancaktutan, iyilik dolu “Ada” karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.

Deniz Can Aktaş Hafsanur Sancaktutan (4)

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun uyarladığı Aşk Ağlatır yeni sezonda Show TV’de!

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