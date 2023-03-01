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Sibel Can depremzedeler için sahneye çıkacak! Konser geliri AFAD'a

01.03.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'yi yasa boğan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından ünlü isimler depremzedelere destek olabilmek için seferber oldular. Ünlü şarkıcı Sibel Can 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sahneye çıkacak. Konser gelirini ise depremzedelere bağışlayacak.

Sibel Can depremzedeler için sahneye çıkacak! Konser geliri AFAD'a

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerin ardından ünlü isimler desteklerini gösteriyorlar. Ünlü şarkıcı Sibel Can, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Azerbaycan Bakü’de vereceği konserin gelirini depremzedelere bağışlayacak.

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Konser Bakü Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Sibel Can, konserden kendi gelirini bu kez de AFAD’a bağışlayacağını sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı.

Sibel Can “Üzüntümüzün çaresizliğe dönüşmemesi için dayanışmaya ihtiyacımız var.” sözlerini de not düştü.

sibel can paylaşım

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