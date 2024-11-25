Sibel Can derin göğüs dekoltesiyle sahneye çıktı! Tarzını görenler 'siyah gelinlik' dedi

MYNET DETAY- Ünlü şarkıcı Sibel Can, son sahne performansında derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti. Sahneye şıklığıyla damga vuran Sibel Can, kıyafetiyle adeta göz kamaştırdı.

Tarzı, izleyenlerden büyük ilgi gördü ve birçok kişi onun bu cesur tercihini "siyah gelinlik" olarak nitelendirdi.

Sibel Can'ın bu cesur sahne kıyafeti ve şıklığı, sosyal medyada hızla yayıldı. Takipçileri, şarkıcının göz alıcı tarzını ve dekoltesini övgüyle karşıladı. Bazı takipçiler ise bu seçimi çok da beğenmedi.

Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Sibel Can geçtiğimiz aylarda Bursa konserinde seçtiği kıyafetle sosyal medyanın diline düşmüştü. Siyah elbisesinin göğüs detayları dikkat çeken Can'a "Acil modacınızı değiştirin" yorumları yağmıştı.

BU SÖZLERİ ÇOK ELEŞTİRİLMİŞTİ

Sibel Can "Siz kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusuna 'Açıkçası doğruyu söylemek gerekirse, kendi adıma konuşuyorum tabii ki de güvendeyim ama benim dışımda hiç kimse güvende değil, bu çok açık. Bir kadın olarak gerçekten çok kötü duygular... İnşallah her şey iyi olsun, inşallah da demek istemiyorum olmalı. Adalet... Yerini... Bulmalı!' yanıtını vermiş ünlü isim bu sözleriyle tepkilerin hedefi olmuştu.