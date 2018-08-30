MAGAZİN

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Sibel Can'ın, kızı Melisa Ural'a hediye olarak yavru domuz alması, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Ünlü isimlerin hediye anlayışı gün geçtikçe değişmeye başladı. Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz günlerde aşkına domuz hediye eden işadamı Serhan Adalı'nın ardından ünlü sanatçı Sibel Can da bu modaya uydu. Can, geçtiğimiz gün 24 yaşına giren kızı Melisa Ural'a yavru domuz hediye etti.

TAKİPÇİLERDEN TEPKİ GELDİ

Yavru domuzla sosyal medya hesabından poz veren Melisa Ural, sosyal medyaya damga vurdu. Birçok takipçi "Millet; sevdiklerine kedi, köpek hediye ederken geldiğimiz duruma bak!" diye yorum yaptı.

İşte Melisa Ural'ın yavru domuzuyla verdiği olay olan o pozu;

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can Melisa Ural yavru domuz

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Domuz almışsa ne olmuş, o da bir canlı değil mi? Neyi nasıl eleştirebiliriz diye çırpınan insanlar var.
şaşırdılar iyice yazık
Bir insandan bahsedilmesini istiyorsa abuk sabuk hareketler yapat, Sibel hanım yaşlandı ilgi çekmek istiyor teyze!!!
dınsız ımansızlar domuzun sevıldıgı nerde gorulmus.
sibel can var derdik elle tutulur..onu da kaybettik...
Sibel teyze dikkat çekmek istiyor beeence
para var ne yapacaklarını bilmiyolar
bunun müslüman lıkla alakası yok biri buna domuzun islamiyette haramdır ALLAH ıslah etsin
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