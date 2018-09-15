MAGAZİN

Sibel Can paylaştı takipçileri topa tuttu

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

Sibel Can'ın Instagram hesabından paylaştığı bir poz sosyal medyanın gündemine oturdu! Daha önce de albüm fotoğraflarında photoshop yatığını iddia eden tatipçileri Can'ı topa tuttu

Sibel Can paylaştı takipçileri topa tuttu

Geçen haftalarda Sibel Can 24 yaşına giren kızı Melisa Ural'a yavru domuz hediye etmesiyle gündeme gelmişti.

Bu kez de Instagram'dan paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine geldi.

'Günaydın mutlu hafta sonları' notu ile bu fotoğrafı paylaşan Sibel Can'a sosyal medya kullanıcılarından yorum üstüne yorum yağdı. Sibel Can'ın fotoğrafıyla oynadığını ve filtre kullandığını iddia eden takipçileri ünlü isimi topa tuttu.

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O yorumlardan bazılarını sizler için derledik:

-Bu Sibel Can değil dublörü bence!

-Önceden daha güzeldin be Sibel!

-Siz artık bi gidin de gençlerin önü açılsın.

-Resmen 40 kiloluk bir kadının yüzünü koymuşlar buraya.

-Fotoşopla bu kadar uğraşma doktora bu fotoğrafı ver aynısını yapsın sana.

-Neden oynarlar ki yüzleriyle.


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Sibel Can Sibel Can instagram Sibel Can photoshop

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Photoshop la bu kadar uğraşma doktora bu fotoğrafı ver aynısını yapsın sana.... hahahahahahah
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