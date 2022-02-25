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Sibel Gönül, koyun kafasıyla büyü bozduğunu iddia etti, şifalı diyerek kan içirdi

25.02.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 dönümlük arazide dergah adı altında kullanılan çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel Gönül toplamda 44 yıl 8 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı. Gönül’ün kendisine ulaşan mağdurlara 'Sizde büyü var onu çözeceğim' dediği, çamaşır leğenine kum birikintisi ve üzerinde koyun kafası ile kemiklerinin bulunduğu cisimleri göstererek 'Bu çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım’ dediği belirtilmişti.

Sibel Gönül, koyun kafasıyla büyü bozduğunu iddia etti, şifalı diyerek kan içirdi

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan Sibel Gönül ile avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli, Serkan D. ve Hasan Can B.'nin tutuksuz yargılandığı dava karara bağlandı. Karar duruşmasına Sibel Gönül katılmazken, diğer 3 sanık salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, son savunmaların ardından hakkında 121 hapis cezası istenen sanık Sibel Gönül hakkında, kovuşturma sırasında mağdurların maddi zararlarını karşıladığı için indirim yaparak, 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan toplam 44 yıl 8 ay 23 gün hapis cezasına mahkum etti. Heyet ayrıca avukat olan oğlu Sadık Hamza Gönen'e (26) ise 'dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan toplam 6 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak heyet, Gönen için hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına hükmetti. Davanın diğer tutuksuz sanıkları ise beraat etti.

YAŞAM KOÇLUĞU YAPTIĞINI SAVUNMUŞTU

Davanın ilk duruşmasında kendisini savunan Sibel Gönül, suçlamaları kabul etmeyerek, yaşam koçluğunu yaptığını öne sürmüş, "Büyücü ya da hoca değilim, yaşam koçuyum. Kazandığım paralarda oğlumun hesabını kullandım. Oğlum olduğu için herhangi bir sakınca görmedim. Kimseyi dolandırmadım. Bana danışan insanlarla yaptığım görüşmeler sonucu hizmetimin parasını alıyordum. Oğlumun hesabını kullanıyordum. Kendi hesabımın şifresini kaybetmiştim, suçsuzum" ifadelerini kullanmıştı.

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KOYUN KAFASIYLA BÜYÜ BOZMUŞ

İddianamede ise Sibel Gönül’ün kendisine ulaşan mağdurlara 'Sizde büyü var onu çözeceğim' dediği, çamaşır leğenine kum birikintisi ve üzerinde koyun kafası ile kemiklerinin bulunduğu cisimleri göstererek 'Bu çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım’ dediği ve karşılığında para aldığı bilgisine yer verilmişti. Ayrıca sanık Sibel Gönül’ün mağdurlardan birini evin içerisinde bir odaya alarak seccade üzerinde beklettiği ve dini söylemlerde bulunarak hareket yapmaya başladığı, elindeki yumurtaları mağdurun vücudunun farklı yerlerinde sürdüğü, bazı mağdurlardan tedavi amacıyla seanslarda kan alıp, şifalı diyerek kendi kanını da içirdiği belirtilmişti.

13 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞ

Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide 'dergah' adı altında kullanılan çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel Gönül’ün dolandırıcılık yaptığı şikayetlerinin ardından jandarma, 2019 yılı Ağustos ayında operasyon düzenlemişti. Gözaltına alınan avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli tutuklanmış, firar eden annesi Sibel Gönül ise kısa süre sonra Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalanmıştı. Yaklaşık 13 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan D. ve Hasan C.B. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 121 yıla kadar hapis cezası istemiyle Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Mahkeme safhasında Sadık Hamza Gönenli ve annesi Sibel Gönül tahliye olmuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık
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