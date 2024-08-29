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    4. Şiddetli ağrı nedeniyle uykusundan uyandı! Gaz ağrısı yaşadığını zanneden kadın acil ameliyata alındı

    Şiddetli ağrı nedeniyle uykusundan uyandı! Gaz ağrısı yaşadığını zanneden kadın acil ameliyata alındı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.08.2024 13:57
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    29 yaşındaki Holly Malley isimli bir kadın gece yarısında şiddetli mide ağrısıyla uykusundan uyandı. Ağrının bağırsaklardan kaynakalanan gaz ağrısı olduğunu zanneden Malley ertesi gün doktora gittiğinde acil ameliyata alındı. Sadece bir gün tüm sağlığının bozulduğunu dile getiren Malley, "Beni muayene eden tüm doktorlar ve cerrahlar bunun apandisit olduğunu düşündüler ve aynı gün ameliyat oldum" dedi.

    Şiddetli ağrı nedeniyle uykusundan uyandı! Gaz ağrısı yaşadığını zanneden kadın acil ameliyata alındı

    MYNET|DIŞ HABERLER İskoçya'nın Dundee kentinde yaşayan 29 yaşındaki Holly Malley isimli bir kadın gece yarısı mide ağrısıyla uyandı ancak bunun gaz sancısı olduğunu düşünerek tekrar uyudu. Sabah uyandığında ağrının şiddetlendiğini dile getiren Malley doğrudan doktora gitti ve kan testleri enfeksiyon olduğunu gösterdi.

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    Birkaç gün daha beklemesi durumda enfeksiyonun zehirleyerek öldürme ihtimali olduğunu ifade eden Malley, "Ağrının normal olmadığını biliyordum ama bunun sadece sıkışmış gaz olduğunu düşündüm. Birkaç saat uyumayı başardım ama daha da kötü bir ağrıyla uyandım. Doktorlar apandisit olduğumu söylediğinde şok oldum. Birkaç gün daha bekletirsem ölümcül olabileceğini söylediler. Apandistim patlayabilirmiş" dedi.

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    İki buçuk saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini ve hastanede geçirdiği üç günün ardından iyileşmek için eve gittiğini söyleyen Malley, "Benim başıma böyle bir şey geleceğini düşünmemiştim. Hala çok fazla ağrım var ama güçlü ağrı kesiciler kullanıyorum ve yakında normal hayatıma dönebileceğim" ifadelerini kullandı.

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