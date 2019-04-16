Şifa niyetine yediğimiz pekmez kanserojen mi?

Uzmanlara göre bilinçsiz pekmez üretimi sağlığımızı tehdit ediyor. Prof. Dr. Semih Ötleş bu konu için şöyle bir açıklamada bulunuyor:

"Karbonhidratlarca zengin gıdalar yüksek sıcaklıklarda ısıtıldıklarında renkleri bildiğiniz gibi koyulaşmaktadır. Buradaki olay ürünün yapısında bulunan amino asitlerde basit şekerler olarak bilinen glükoz ve fruktozun ısı etkisiyle reaksiyona girerek bir seri renkli bileşikler meydana getirmeleridir. Bu olay esmerleşme reaksiyonları olarak bilinmektedir. Esmerleşme reaksiyonları bazen üretim için istenen reaksiyonlardır, bazen de ileri aşamalarında sağlık riskleri olabilen türevler meydana getirdiklerinden istenmezler. Çünkü ileri aşamalarda değişik aldehit ve keton bileşikleri oluştururlar ki bunlar riski artıran faktörlerdir."

Aşırı yüksek sıcaklıkta üretilen pekmez sonucunda açığa çıkan serbest radikaller, birden fazla hastalığa neden olabilir. Pekmezde HMF (hidroksi metil furduralin) sınırı önemlidir. Pekmezin türüne göre Gıda Kodeksi tarafından 75-100 mg/kg olarak belirlenmiştir. Bu sınırı aşmak ise tehlike yaratabilir. Yüksek ısıya maruz kalan pekmez kanserojendir.