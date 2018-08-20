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'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.08.2018 14:50 | Son Güncelleme

Adana'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışırken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybeden Deniz Bezek'in, Blu TV'de yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

'Sıfır Bir' dizisi oyuncusu Deniz Bezek kazada hayatını kaybetti

Adana Adli Tıp Kurumu'na gelen dizi oyuncuları, gözyaşlarına boğuldu. Sıfır Bir dizisinde Mahir isimli karaktere can veren Deniz Bezek'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten dizi oyuncuları, ailesine sabır diledi.

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'TUVALATE GİTTİM'

Ayrıca kazanın ardından, hemzemin geçitteki bariyerlerden sorumlu olan TCDD görevlisi ise gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan görevli, polis merkezindeki sorgusunda, olay anında tuvalete gittiğini söyledi. Geri döndüğünde ise kazayı görüp korktuğunu ve olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.

Polisin soruşturması sürüyor.


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tuvaletemi gittin vay anasini
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