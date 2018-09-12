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Sıfır Bir'in Cio Baba'sı Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı! Cihangir Ceyhan Çukur'a mı dahil oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Sıfır Bir dizisinin başrol oyuncusu Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziden ayrılacağını duyurdu. Sıfır Bir'in Cio Baba'sı Cihangir Ceyhan Çukur'a transfer olduğu haberlerine de açıklık getirdi

Sıfır Bir'in Cio Baba'sı Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı! Cihangir Ceyhan Çukur'a mı dahil oldu?

Adana Hürriyet Mahallesinde yaşanan mücadeleyi konu edinen Sıfır Bir dizisinin başrol oyuncusu Cihangir Ceyhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla diziye veda ettiğini duyurdu.

Karakter dizinin final bölümünde ölümle burun buruna gelmişti.

Ceyhan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Herkese merhaba Allahını sevdiklerim. SIFIR BİR 4. sezon finalinin ardından gelen tüm mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için kalbimden doğruca teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu zamana dek hakkını vererek oynamaya çalıştığım ve kısa sürede bir halk hareketi haline gelen CİO BABA karekterine olan sevginiz beni gururlandırıyor. Yansıtığım karekterin sizlerden bu denli geçmesindeki en büyük sebep tüm samimiyetimle ortalama bir Adana gencini yansıtıyor olmamdır. Öyle ki Cio ben olduğum kadar sizsiniz de.

Memleketin her sokağında onun izlerine rastlayabilirsiniz. Menderes'teki bir kaldırım kenarında, Gazipaşadaki janti bir sokakta, Taş Köprünün kıyılarında, Kasım Gülekten geçerken, Çarşı'da döner yerken, Hürriyet Parkında sigara içerken görebilirsiniz onu.. O yüzden, bugün Cio Baba ölür, yarın diğeri doğar, dert değil. Umarım bundan sonraki hayat sinemamda da, nereye gidersem gideyim düşle özlemini çektiğim Adana'ya düşer ve memleketiminin hikayelerini anlatan filmler yazıp Cio Baba kadar seveceğiniz karakterlerde oynarım.

Herkese desteğinden ötürü minnettar olduğumu belirtir, beraber çıktığımız bu yolda kader birliği yaptığım SIFIR BİR ekibine de teşekkür ederek bundan sonraki hayatlarında ve projelerinde başarılar dilerim.

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ÇUKUR AÇIKLAMASI

Tek başına bir şey söylemenin manasız olduğu böyle zamanlarda sizi durumdan sıyıran sözler vardır: Şartlar bunu gösterdi, böyle oldu. Allah herkesin yolunu açık etsin ve gönlündekini yaşatsın. Bir gün Adana'daki sanatçılar parkının herhangi bir yerine heykelim dikilene dek aynı heyecan ve mücadele ruhuyla çalışıp, kendimi bozmadan, birbirinden essahlı projelerle bu memlekete yakışır bir kardeşiniz ve aktör olmaya devam edeceğimden kuşkunuz olmasın.

Belki bugün değil ama bir gün her şey çok güzel olacak. Sevgi ve barış ile.

Sosyal medyada çıkan haberler asılsızdır ve önüne geçemediğim kadar büyümüştür aslına bakarsanız ben de şaşkınım bu hale gelmesine lakin para daha fazla şöhret veya bu denli şeyler yüzünden sıfırbirden ayrılıp başka bir diziye geçmedim rahat olun.

Not: Yurtdışında, Türkiye'de ve Adana'dan beni sevenlere sonsuz teşekkür ederim ve HÜRRİYET MAHALLESİNE -CİO ÖLDÜ HA"

Cihangir Ceyhan'ın (Cio), yeni sezonda Çukur dizisinde Akın Koçovalı karakterine can vereceği öne sürülmüştü. Ceyhan, açıklamasında bu konuyla ilgili kesin bir açıklama yapmadı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
CİO iyi bir karakterdi ama Adana dizileri izleniyor. Dizi devam eder bence eskisi gibi mahalleye inmesi lazım dizinin gene iyi oyuncular cıkacağını düşünüyorum.
cio baba öldüyse dizi de ölür
akın koçovalı hoşgeldin
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