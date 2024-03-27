'Sıfır saati' için gözler bu ziyarette: Irak'ta operasyon için tarih iddiası! Irak'ın 'PKK' kararı sonrası Türkiye düğmeye basıyor

Türkiye, Irak'la terör örgütü PKK'ya karşı mücadele konusunda ortaklaşa hareket etme noktasında önemli bir süreç başlattı. Irak sınırında terör örgütünün hakimiyet sağlamasının önüne geçmek adına yeni ve kapsamlı operasyon sinyalleri gelmeye devam ederken bir de tarih gündeme geldi.

ERDOĞAN: YENİ KABUSLAR YAŞATACAK HAZIRLIKLARIMIZ VAR

Bu ayki kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak sınırında terörle mücadele konusuna ilişkin şu mesajları vermişti:

"Irak sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. Bu yazın Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. Türkiye’yi güney sınırları boyunca kuracağı bir ‘teröristan’ ile dize getireceğini düşünenlere yeni kabuslar yaşatacak hazırlıklarımız var.”

IRAK'TAN 'PKK' KARARI: "TÜRKİYE MEMNUNİYETLE KARŞILAMIŞTIR"

14 Mart'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberlerindeki heyet Iraklı makamlarla bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar ayrıca, PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizmişler ve sözkonusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası’nı ihlal ettiği anlamına geldiğini kayda geçirmişlerdir. Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır. Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etmişlerdir."

'BÖLGEDE SIFIR GÜVENLİK' VURGUSU

Arapça yayın yapan Şarku’l Avsat gazetesine konuşan bir Türk yetkili, Ankara'nın ‘planının’ bir kısmını ‘Gazze savaşının ertesi günü yaşanacak değişikliklere ve başta Irak olmak üzere bölgede sıfır güvenlik sorunuyla bu değişikliklere uyum sağlama niyetine hazırlık’ olarak açıkladı.

FİDAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ BİLGİ VERİLDİ

Iraklı kaynaklara göre; Bakan Fidan Bağdat'a gelmeden önce Bağdat'a, İran'ın PKK ile ilgili yeni durumu kabul etmesini de içeren Türk planının ana hatları hakkında bilgi verildi.

"DAHA ÖNCE EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞEKİLDE"

Resmi istişareler başladığında ‘sıfır saati de dahil olmak üzere her şey hazırdı’ diyen Iraklı resmi bir kaynak, “planda yeni olan şey, iki ülke arasında daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Haşdi Şabi'nin belirli alanlarda destek için bir ortak olması” diye ekledi.

ANKARA'DAN "SAVAŞ ERTESİ" İÇİN DOSYA HAZIRLIĞI

Iraklı bir diplomat, askeri operasyonlar sonrası anlaşmanın siyasi boyutunu ‘Gazze savaşı sonrası beklenen değişikliklere kapsamlı hazırlık’ olarak özetledi. Bir Türk danışman ise Şarku’l Avsat'a yaptığı açıklamada Ankara'nın ‘savaşın ertesi günü Gazze ve bölge ülkeleriyle ilgili birkaç maddelik bir dosya’ hazırladığını söyledi.

GÖZLER BU İKİ AYA ÇEVRİLDİ

Bir Türk diplomatik kaynak ‘Türkiye'nin Irak'taki askeri operasyonlarının Gazze'deki durumla doğrudan ilgili olduğunu’ reddetti. Operasyonların başlangıç tarihi için ise haziran ayını işaret etti.

ERDOĞAN'IN DÖNÜŞÜ 'SIFIR SAATİ'Nİ BAŞLATACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan sonunda Bağdat'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyarette ortak operasyon merkezi ile tampon bölgeyi içeren mutabakat zaptının imzalanması da gündemde. Türk kaynaklara göre Erdoğan döndüğünde ‘sıfır saati gelmiş olacak’.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





