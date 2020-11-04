Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı

Yangın, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 612 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı binanın 4. katında yaşayan 44 yaşındaki engelli olduğu belirtilen Yahya K., mutfakta tezgahtan sigara yakmaya çalıştığı sırada kıyafetleri bir anda alev aldı. Ardından kıyafetlerinin yandığını fark eden Yahya K., panikle kıyafetlerini çıkararak mutfağa attı. Yangını söndürmeye çalışırken mutfakta bulunan diğer eşyalar alev aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar dumanları görmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokakta bulunan eve, merdiven ile balkondan müdahalede bulundu. Evde bulunan Yahya K’yi yaralı olarak balkondan merdiven yardımıyla kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Yangından kurtarılan Yahya K., annesi ile birlikte yaşadığını evlerinin yakınında bulunan semt pazarına gittiğini belirtti. Ardından sağlık ekipleri Yahya K’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kurtarma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın soğutma çalışmaları ile yangın söndürüldü.