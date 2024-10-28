MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya kız istemeden paylaştı! "Elbisen çok yakışmış"

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya kız istemeden paylaştı! "Elbisen çok yakışmış"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.10.2024 09:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterine hayat veren Zeynep Özkaya, Oğulcan Can'dan evlilik teklifi almıştı. Kız isteme de sonunda gerçekleşti. Zeynep Özkaya'nın beyazlar içindeki seçimine beğeni yağdı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya kız istemeden paylaştı! "Elbisen çok yakışmış"

2003-2012 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya evlilik kararı aldı.

Zeynep Özkaya, uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırmıştı.

11

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düşmüştü.

2

Sarmaş dolaş yürüyüş! Aşklarını gizlemiyorlar Sarmaş dolaş yürüyüş! Aşklarını gizlemiyorlar

Çift evlilik için ilk adımı attı, kız isteme merasimi gerçekleşti. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya özel akşamdan fotoğraflarını paylaşarak "Kız istemeden ilk fotiler geldi heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki... Artık ilk aşamayı atlattık haftaya söz ve nişan yemeğimiz var birlikte nicelerine aşkım benim" dedi.

4

Zeynep Özkaya'nın sade tarzına ve beyaz elbisesine beğeni yağdı. Takipçileri genç oyuncuya "Elbisen çok yakışmış", "Çok mutlu olun" yorumlarında bulundu.

jhjl

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sihirli Annem dizisi Zeynep Özkaya sihirli annem
En Çok Okunan Haberler
Narin'in ağabeyi peş peşe paylaştı, 45 dakika sonra sildi

Narin'in ağabeyi peş peşe paylaştı, 45 dakika sonra sildi

Bakım evindeki son hali gündeme geldi!

Bakım evindeki son hali gündeme geldi!

Sapanca'nın adını kötüye çıkardılar

Sapanca'nın adını kötüye çıkardılar

Emeklilik dilekçesini 2025 yılı için bekletenler dikkat!

Emeklilik dilekçesini 2025 yılı için bekletenler dikkat!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Yeni yılda gözbebeği o yatırım aracı olacak! Uzman isim duyurdu!

Emre Altuğ gözyaşlarını tutamamıştı! Depresyon itirafı: "Boşandım ve..."

Emre Altuğ gözyaşlarını tutamamıştı! Depresyon itirafı: "Boşandım ve..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Su geçirmez, dayanıklı, konforlu! Adidas Terrex indirimi devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.