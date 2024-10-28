Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya kız istemeden paylaştı! "Elbisen çok yakışmış"

2003-2012 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem'de rol alan ve 'Çilek' karakteriyle ünlenen Zeynep Özkaya evlilik kararı aldı.

Zeynep Özkaya, uzun yıllardır birlikte olduğu erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Arkadaşının doğum gününü kutlamak üzere Büyükada'ya giden Özkaya, masaya gelen "Benimle evlenir misin?" pastasını görünce neye uğradığını şaşırmıştı.

26 yaşındaki Özkaya, paylaşımına; "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notunu düştü. İnanılmaz mutluyum inanılmaz. Çok mutlu olalım aşkım benim" notunu düşmüştü.

Çift evlilik için ilk adımı attı, kız isteme merasimi gerçekleşti. Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya özel akşamdan fotoğraflarını paylaşarak "Kız istemeden ilk fotiler geldi heyecandan ölüyordum ama her şey o kadar güzel ve huzurlu oldu ki... Artık ilk aşamayı atlattık haftaya söz ve nişan yemeğimiz var birlikte nicelerine aşkım benim" dedi.

Zeynep Özkaya'nın sade tarzına ve beyaz elbisesine beğeni yağdı. Takipçileri genç oyuncuya "Elbisen çok yakışmış", "Çok mutlu olun" yorumlarında bulundu.