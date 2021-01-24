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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya sevgilisini paylaştı!

24.01.2021 14:53 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya sevgilisini paylaştı!

Sihirli Annem'in Çilek'i olarak tanınan Zeynep Özkaya büyüdü ve kocaman bir kadın oldu. Genç oyuncu 4 yıllık aşkını paylaşınca beğeni topladı.

Bir döneme damga vuran "Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Çilek' karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Zeynep Özkaya, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Değişimiyle magazinde adından sık sık söz ettiren 23 yaşındaki Zeynep Özkaya, uzun süredir de Oğulcan Can ile aşk yaşıyor.

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İlişkilerinde 4 yılı deviren çiftten Özkaya, yıl dönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Genç oyuncu "4. yılımızı da doldurduk, daha nice yıl dönümlerine sevgilim. Seni çook seviyorum" diyerek aşk pozu paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

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