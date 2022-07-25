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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

25.07.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damla Ersubaşı, bir zamanlara damga vuran ve 7'den 77'ye herkesi ekranlara kilitleyen Sihirli Annem dizisinde Tuğçe rolüne hayat verdi. Şimdilerde sosyal medya fenomenlerinden biri olan Ersubaşı, cesur pozuyla gündeme geldi.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

Özel hayatıyla bir süredir gündemde olan Damla Ersubaşı, Sihirli Annem dizisi ile tanındı. Sosyal medyada 647 bin takipçisi olan isim, son zamanlarda iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Damla Ersubaşı ayna karşısında verdiği göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

Saçlarını bir süredir uzun kullanan Ersubaşı, yeni saç stiliyle dikkat çekti.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

Damla Ersubaşı bir zamanların çocuk oyuncusuydu.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

Yılan Hikayesi, Sihirli Annem dizilerinde oynadı. Bu rollerle akıllara kazındı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

Eski eşi Mustafa Can Keser ile iki defa evlenip boşandı.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

İkilinin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

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Damla Ersubaşı sihirli annem
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