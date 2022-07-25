Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan göğüs dekolteli poz!

Özel hayatıyla bir süredir gündemde olan Damla Ersubaşı, Sihirli Annem dizisi ile tanındı. Sosyal medyada 647 bin takipçisi olan isim, son zamanlarda iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ VERDİ

Damla Ersubaşı ayna karşısında verdiği göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını bir süredir uzun kullanan Ersubaşı, yeni saç stiliyle dikkat çekti.

Damla Ersubaşı bir zamanların çocuk oyuncusuydu.

Yılan Hikayesi, Sihirli Annem dizilerinde oynadı. Bu rollerle akıllara kazındı.

Eski eşi Mustafa Can Keser ile iki defa evlenip boşandı.

İkilinin bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.





