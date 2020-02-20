Siirt'in damak çatlatan lezzeti büryan kebabına rağbet

Şehirdeki kebapçılarda 3 metre derinliğinde ve 100 santimetre çapındaki kuyularda 02.00'de yakılan odun ateşinde iki saat kemiklerinden sıyrılan kuzu etinin pişirilmesiyle hazırlanan büryan, gün ağarmadan servis edilmeye başlıyor.

Sabah büryan yemek için lokantaya gelen kent sakinlerinden Nimetullah Sevgili, eskiden beri kahvaltı niyetine yenilen bu kebabın artık ilde öğlen yemeğinde de tercih edildiğini söyledi. Siirt'in geleneksel yemeğini leziz olmasından dolayı çok sevdiğini vurgulayan Sevgili, "Kuzu etinden yapıldığı için çok lezzetli oluyor. Kışın kuzu eti daha yağlı olduğu için tok tutuyor." dedi.

Suat Çelik ise il dışından gelen misafirlere ikram edilen ilk lezzetin büryan kebabı olduğunu anlattı. Zeki Eren de "Çok sevdiğimiz için 05.00'te büryan yemeye geliyoruz. Büryan kebabı için uykumuzdan feragat ediyoruz." ifadesini kullandı.

'GELİR GELMEZ BÜRYAN YEDİM'

Şehre ilk kez geldiğini belirten kamyon şoförü Sadık İnce, gelmeden önce arkadaşlarının büryan yemesi için öneride bulunduğunu aktararak, "Gelir gelmez büryan yedim, gerçekten çok güzel bir lezzet. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.