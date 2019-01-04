Sıla ameliyat olacak! 'Her yerim mordu, iç kanama....'

-Sabah 5 filandı, asistanım Hande’ye. Şok içindeydim. Beni o halde ilk gören Hande oldu. Zangır zangırdım. Sonrasında bir ilaç aldım, uyudum. Sabah annem aradı beni. Her sabaha konuşuruz çünkü. Ben tabii yalan söyleyebilen biri olamadığım için sesimden anladı. Hemen döküldüm, anlatmaya ve ağlamaya başladım. Sonra yakın arkadaşlarım gelip gitmeye başladı. Biri de Cem (Mumcu), onun da şuursuzluğuna gelmiş, story çekmiş, paylaşmış. Sonradan sildi ama bunu da aleyhime kullanmaya çalıştılar.

Zekeriyaköy’deki evden çıktın sürünerek… Ve nereye gittin?

Arman, Instagram hesabından “ Ama söylemiyorsunuz, tbt günüymüş, e o zaman Sıla Gencoğlu’nun dertleşme sohbetinden kalanları yayınlama zamanı” diyerek arka arkaya paylaşımlarda bulundu.

Arman, Instagram hesabından bir Perşembe TBT’si yaptı ve Sıla ile yaptığı röportajdan kesitler paylaşan Ayşe Arman, Ahmet Kural ile de röportaj yapmak istemişti ama Ahmet Kural, Arman'ın tarafsız olmadığını düşündüğü için teklifi reddetmişti.

Gündemden düşmeyen Sıla, Ahmet Kural davasında sular durulmuyor. Ünlü gazeteci Ayşe Arman, sosyal medya hesabından konu ile ilgili olay yaratacak bir paylaşımda daha bulundu.

Ben hala anlamıyorum… İnsan, neden sevdiği birine kıyar… Durmaz devam eder… Tekme mi attı, saçını mı çekti, kulağını mı acıttı…

-Hepsi var onların işte…

SILA AMELİYAT OLACAK

-Ama bu nasıl bir hırs? Aşk bunun neresinde anlayamıyorum ben.

-Öldürülen kadınları düşünün. Benim ki… Az öldürdüm! Tam da bu!

-Aslında evden çıkmasan belki daha kötü olacaktı…

-3-4 kere çıkmaya çalıştım, çıkamadım. Sonunda başardım, buralara girmeyelim çok fena oluyorum… Hande’ye geldiğimde her yerim mordu. Bileğimde iç kanama, dirseğimde iç kanama. Önümüzdeki günlerde ameliyat olmam gerekecek.

-Ben hala anlamıyorum insan kendisine bunları yapabilen bir adama nasıl aşık olur…

-Bu, bir çekim sonuçta…

-Beni dövme meyili olan adamı kapıya koyarım..

-Böyle deme, büyük konuşma. “Ne işimiz var?” diyoruz, böyle düşünüyor insan. Ama öyle değil işte.

-Şiddettin küçük küçük ipuçlarını görüyordun ama o hep özür diliyordu öyle mi?

-Evet. Ama sonra da başımıza bunlar geldi…

-ikinci gün peki…

-Hastaneye gittim. Röntgen şu bu filan. Bileğimde ve dirseğimde iç kanama varmış. Bileğimdeki iç kanamayı halledebildik, fakat o kadar her tarafım ağrıyordu ki, dirseğimdekine özen gösterememişiz. Oysa, o ilk röntgende sorun görünüyor. İki defa enjeksiyon yedim dirseğime çünkü tendinit olmuş. Yani kalsiyum çökmesi. Kan, kemiğin dışına akıyor. Vücut da kendini korumak için kalsiyum üretmeye başlıyor, kemikleştirmeye çalışıyor. Bunu bir şekilde önlemek için kortizon enjekte ediyorlar.