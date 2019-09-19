MAGAZİN

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 16:14 | Son Güncelleme

Bir süredir ünlü şef Hazer Amani ile aşk yaşayan Sıla Gençoğlu'ndan şaşırtan ayrılık açıklaması geldi.

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla, yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Efe Bahadır'la yollarını ayırdıklarını duyurdu.

IMG_1958

Sıla Gençoğlu, Efe Bahadır ile çekilmiş fotoğraflarının altına şunları yazdı:

"Efe’ciğimle tam 20 senedir tanışıyoruz. Okul koridorlarında koşup oynamışlığımız çok. Hayatımız şarkıyla şiirle donatılmış, sandıklarımız hazine dolu. Onun gömleğinde gözyaşlarımın çoğu, eli sımsıkı elimde. Sırtı sırtımda. Kahkahalarla parlattık oturduğumuz evlerin camlarını... Her sehpada mum oldu yandı fikirler. Yani, öyle beş on cümlelik, buraya sığacak bir öykümüz yok bizim. Bir ay evvel 'Bana müsaade et, şehir, ülke gezeceğim fotoğraf çekeceğim, tek göz odaya kapanacağım, müzik yapacağım, olur mu? Birazcık bensiz çık sahneye' dedi. Hem çok anladım, hem çok ağladım. O da çok ağladı. Ama imkanı olan da delirmesin mi canım! Hem havalanmak iyidir. Yenilikle döner gün. O yüzden bir süre sahnelerde ayrıyız. Sadece sahnelerde! Aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Her daim yan yanayız, can canayız!"


Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
İsyan etti! 'Aileme dil uzatan herkesi siliyorum'İsyan etti! 'Aileme dil uzatan herkesi siliyorum'
'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor''Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla ayrılık

En Çok Okunan Haberler

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Yoğun bakımdaki Neslican Tay'ı ziyaret etti

Yoğun bakımdaki Neslican Tay'ı ziyaret etti

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İşte Falcao'yu yalnız bırakan olay

İşte Falcao'yu yalnız bırakan olay

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

Yerli ve milli otomobiller ilk kez görücüye çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcin Orhon gelen eleştirilere sitem etti

İsyan etti! 'Aileme dil uzatan herkesi siliyorum'

Banu Alkan: Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor

'Milyon dolarlarla oynarken insan sıfıra inebiliyor'

Kıvanç Tatlıtuğ vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Önce Çağla Şıkel şimdi ise Kıvanç Tatlıtuğ! Hakim karşısında

2 ay önce doğum yapan Özlem Ada Şahin fiziğiyle büyüledi

2 ay önce doğum yapmıştı! Fiziğiyle büyüledi

Gamze Erçel'den göbek şov

Gamze Erçel'den göbek şov

Tesettüre giren Gamze Özçelik moda dünyasına adım attı

Tesettüre giren Gamze Özçelik moda dünyasına adım attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.