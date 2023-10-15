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Sıla'nın Kevser Ana'sıydı! Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatoş Tez son haliyle yürek burktu!

15.10.2023 20:36 | Son Güncelleme:
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Türk sinemasının usta isimleri zaman zaman gündem olmaya devam ediyor. Sinemanın kötü kadınlarından Fatoş Tez de yıllar sonra son görüntüsüyle gündem oldu. Görenler tanıyamadı.

Sinemanın unutulmaz isimlerinden Fatoş Tez, son dönemde Sıla dizisindeki Kevser Ana rolüyle akıllarda kalmıştı. Cansu Dere'nin canlandırdığı Sıla'ya yaptığı kötülüklerle adından söz ettirmiş olan Tez, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Fatoş Tez, Kapıcılar Kralı, Zilyoner, Küçük Ev, Baraj, Çalıkuşu, Sıla, Küçük Besleme , Mahallenin Muhtarları, Süper Baba, Çiçek Taksi gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

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SON HALİ YÜREK BURKTU

Özellikle ATV'de yayınlanan ve o dönem fırtınalar estiren Sıla dizisindeki Kevser Ana rolüyle hafızalarda yer edindi.

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen usta oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı.

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'Sinema Bir Mucize' adlı sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda usta oyuncunun son hali ile görüldü.

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Oldukça yaşlanan Fatoş Tez'in o halleri görenleri oldukça üzdü. Birçok kullanıcı 'Ben yaşlandım sanki', 'Allah sağlıklı ömür versin Fatma Hanım', 'Bu nasıl değişim', 'Sıla'ya ettiklerinden sonra...', 'Sıla'nın ahı tutmuş' gibi yorumlarda bulundu.

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Türk sinemasının sayılı isimlerinden olan Fatoş Tez, 1940 İstanbul doğumludur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır.

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1964 yılında Şoför Nebahat ve Kızı filminde Tansu Sayın'ı seslendirerek sektöre adım atan Fatoş Tez, sayısız filmde oynamıştır.

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Sıla dizisi Cansu Dere kadınları

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