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  4. Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu

Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 09:25 | Son Güncelleme

Eski sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemelik olan Sıla Gençoğlu, dün bir süredir birlikte olduğu Şef Hazer Amani ile evlendi. Sosyal medya kullanıcıları düğünün gerçekleştiği saatlerde Kural hakkında paylaşım yaparak oyuncuyu Twitter'da trend yaptı.

Sıla ve Hazer Amani evlendi! Herkes Ahmet Kural'ı konuştu

Oyuncu Ahmet Kural ile olan ilişkisini şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemelik olarak sonlandıran şarkıcı Sıla Gençoğlu, dün akşam bir süredir birlikte olduğu Şef Hazer Amani ile aile arasında düzenlenen törenle evlendi. Ahmet Kural ise Sıla'nın evlendiği saatlerde sosyal medyada trend oldu.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani evlendi! İşte ilk fotoğraflar...Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani evlendi! İşte ilk fotoğraflar...

NİKAH ŞAHİTLERİ BEYAZIT ÖZTÜRK OLDU

Bir yıllık beraberliğin ardından Sıla ve Hazer Amani nikah masasına oturdu. Nikah, Sıla'nın evinde ailelerin ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Sıla'nın nikah şahitleri menajeri Serkan Güney ve Burak Erkul'du. Hazer Amani'nin nikah şahidi ise Beyazıt Öztürk oldu.

SILA EVLENDİ, HERKES AHMET KURAL'I KONUŞTU

Sıla ile aşk yaşadığı dönemde şarkıcıya olan aşk dolu bakışlarıyla günlerce konuşulan Ahmet Kural ise sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Kural'ın Sıla'ya olan bakışlarının fotoğrafını paylaşan binlerce kullanıcı, Sıla'nın evlenerek Kural'a nispet yaptığını söyledi.

"BU GECE DE SENİN İÇİN UYUMAYACAĞIZ"

Onlarca sosyal medya kullanıcısı Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımda "Üzülme üstad bu gece de senin için uyumayacağız" dedi. Şimdilerde Avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşayan Kural ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

İşte Sıla'nın evlendiği dakikalarda Ahmet Kural için atılan bazı tweetler:

sila-ile-hazer-amani-nin-evlendigi-saatlerde-eski-12814068_4617_m


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Anahtar Kelimeler:
sıla, düğün, hazer amani, ahmet kural,

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