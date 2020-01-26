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Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 16:38 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla, cuma akşamı Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından sosyal medya hesabından arkadaşları ile olan fotoğrafını paylaştı. Takipçileri ünlü şarkıcıyı yaşanan zor günlerde vurdumduymazlıkla suçladı. Birçok takipçi Sıla'ya "Elazığ'da deprem oldu, haberin var mı?" diyerek sitemde bulundu.

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Türkiye, önceki akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde ünlü şef Hazer Amani ile dünyaevine giren Sıla ise bu acılı günde sosyal medya hesabı Instagram'dan arkadaşlarının alkol aldığı fotoğrafı paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede tepki çekti.

DEPREME DAİR BİR PAYLAŞIM GELMEDİ

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Batman, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı deprem bölgesinde birçok vatandaş hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin yasa boğulduğu ve binlerce kişinin acısını paylaştığı olayda ünlü şarkıcı Sıla'dan depreme dair paylaşım gelmedi.

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PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Sıla, arkadaşının elinde kadehle çekilmiş fotoğrafını "Benim biricik Tubi'm o. İyi gün, kötü gün, vasat gün, sır gün (!) Her daim iyi ikili olacağız. Bir de dün 30'una bastı, iyi mi!" notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımının altı eleştiri yorumlarıyla doldu taştı.

DUYARSIZLIKLA SUÇLANDI

Birçok takipçi, Sıla'ya "Elazığ'da deprem oldu, haberin var mı?" sorusunu sordu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcıyı herkesin kenetlenip tek yürek olduğu bu zor günde duyarsızlıkla suçladı.

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Anahtar Kelimeler:
sıla, elazığ, Deprem, instagram,

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